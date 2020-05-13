ДВФУ работает над использованием ИИ для лечения болезни Паркинсона

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Дальневосточного Федерального университета упростит лечение болезни Паркинсона с помощью искусственного интеллекта, сообщает университет.

"Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начал сбор специальных данных для создания системы прогнозирования развития болезни Паркинсона с помощью искусственного интеллекта... Планируется, что создаваемая онлайн-платформа с искусственным интеллектом позволит улучшить качество оказываемой помощи за счет своевременных рекомендаций врачу о прогнозах развития болезни у пациентов на основе анализа видеозаписей выполняемого ими комплекса упражнений и данных обследований", - говорится в сообщении. Отмечается, что автоматизированная система снизит нагрузку на больных и позволит врачам помогать большему количеству людей, проводя тесты в режиме онлайн.

По информации Центра НТИ, прототип продукта представляет собой "платформу для коммуникации между пациентами и врачом через их личные кабинеты", говорится в сообщении. Больные смогут загружать данные о своем физическом состоянии в виде видеозаписей и опросов. Нейросеть на основе полученной ранее информации отметит на видео специфические проявления болезни Паркинсона, что позволит видеть визуализированные данные о состоянии пациентов и корректировать лечение в реальном времени. Отмечается, что упрощённая версия платформы рассчитана на подключение 10-15 пациентов и одного врача.

"Проект был инициирован для создания цифровой среды общения с пациентом, автоматизации и объективизации процесса работы врача. Занимаясь хирургическим лечением болезни Паркинсона, я могу с уверенностью сказать, что наличие подобной системы поможет оптимизировать мое рабочее время, сохранять данные пациента в цифровом формате и анализировать изменения его состояния в динамике", — цитируются в сообщении слова научного руководителя проекта, врача-нейрохирурга Медицинского центра ДВФУ Артура Биктимирова.

Учёные отмечают, что на первом этапе для обучения нейронной сети планируется собрать более 1000 датасетов (наборы данных), представляющих собой видеозаписи выполнения комплекса упражнений здоровыми людьми и пациентами, находящимися на разных стадиях болезни. Ожидается, что минимально необходимое количество данных удастся собрать до конца 2020 года.

Студенты ДВФУ, привлеченные к проекту через университетский сервис трудоустройства ASAP, как говорится в сообщении, работают над созданием чатбота в Telegram. Система будет напоминать пациентам о приеме лекарств, интересоваться настроением, состоянием и предлагать к заполнению тесты о физической активности. "Открыты вакансии разработчиков для создания MVP системы. По накоплению данных будут появляться новые вакансии на позиции специалистов по машинному обучению", - говорится в сообщении.