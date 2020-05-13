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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-13T06:12
https://ria.ru/20200513/1571353662.html
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
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РИА Новости

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"

06:12 13.05.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
ПАЛЬМИРА (Сирия), 13 мая – РИА Новости. Сирийские  беженцы, попавшие в лагерь "Рукбан", вынуждены платить немалые деньги за простейшие средства, необходимые для существования, а те, кто платить не может, подвергаются пыткам, рассказали журналистам  выбравшиеся из "Рукбана".
"В лагере нет ни еды, ни воды, ни электричества, ничего. Проблемы с медициной. Я пробыл там два года. В лагере все очень дорого. Платить нужно даже за техническую воду. Американцы и подконтрольные им боевики не позволяют привозить в лагерь гуманитарную помощь. Поэтому я решил бежать", - сказал Мхаммад Массаада.
Сирийский власти организовали центр временного размещения для беженцев, которым удалось выбраться из "Рукбана". Там они проходят двухнедельный карантин и медицинское обследование. В то же время американская сторона, на подконтрольной которой территории находится лагерь, намеренно не выпускает людей из лагеря, объясняя это тем, что им некуда идти.
Мхаммад не единственный, кому пришлось бежать из лагеря. Сделать это, не заплатив боевикам сумму от 30 до 100 тысяч сирийских фунтов, непросто.
"Я попал туда случайно. Меня схватили прямо на дороге в поле. Я занимался разведением овец. Боевики должны были отчитываться перед своими руководителями о количестве пленных. Они называли нас беженцами, которым они якобы оказывали помощь. Фактически мы были разменной монетой. Тот, кто был не в состоянии платить, подвергался пыткам. В лагере проходили казни", - рассказал еще один выбравшийся из "Рукбана" беженец Мхаммад Хаяд.
Лагерь "Рукбан" возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Лагерь находится в 55-километровой зоне, контролируемой военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.
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Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере в 2019 году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тысяч беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей "Рукбана". В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании заявлял, что США используют существование лагеря беженцев как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в Сирии.
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