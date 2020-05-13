Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"

"В лагере нет ни еды, ни воды, ни электричества, ничего. Проблемы с медициной. Я пробыл там два года. В лагере все очень дорого. Платить нужно даже за техническую воду. Американцы и подконтрольные им боевики не позволяют привозить в лагерь гуманитарную помощь. Поэтому я решил бежать", - сказал Мхаммад Массаада.