Палестина призвала ЕС принять предложение о проведении мирной конференции

ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал Европу принять предложение Палестины о проведении международной мирной конференции, сообщило агентство ВАФА.

"Призываем Европу принять предложение Палестины о проведении международной мирной конференции при участии всех международных держав и посреднической роли Европы", - цитирует агентство слова Штайе.

"Политическая коалиция, сформированная в Израиле , является коалицией аннексии, а не коалицией мира, и диалог между сторонами внутри нее касается присоединения поселений или аннексии долины реки Иордан", - отметил палестинский премьер.

Штайе добавил, что "пришло время перейти к делу" и "положить конец нарушениям оккупирующего государства". Он подчеркнул, что опасность аннексии территорий Израилем заключается не только в нарушении прав палестинского народа, но и в нарушении международного права.

Ранее официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Питер Стано заявил, что Европейский союз вмешается, если Израиль не прекратит политику аннексии ряда территорий Западного берега, страны-члены ЕС обсуждают вопрос возможной реакции, в том числе санкции.

Посол США в Израиле Дэвид Фридман 6 мая заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация президента Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан . По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.

Палестинская администрация отвергла заявление посла США и пообещала в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США. Палестинское руководство также осудило объявленное 6 мая решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.

Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.