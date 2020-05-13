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2020-05-13T06:10
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Палестина призвала ЕС принять предложение о проведении мирной конференции
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РИА Новости

Палестина призвала ЕС принять предложение о проведении мирной конференции

06:10 13.05.2020
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© Abbas MomaniПремьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
© Abbas Momani
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе . Архивное фото
ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал Европу принять предложение Палестины о проведении международной мирной конференции, сообщило агентство ВАФА.
"Призываем Европу принять предложение Палестины о проведении международной мирной конференции при участии всех международных держав и посреднической роли Европы", - цитирует агентство слова Штайе.
"Политическая коалиция, сформированная в Израиле, является коалицией аннексии, а не коалицией мира, и диалог между сторонами внутри нее касается присоединения поселений или аннексии долины реки Иордан", - отметил палестинский премьер.
Штайе добавил, что "пришло время перейти к делу" и "положить конец нарушениям оккупирующего государства". Он подчеркнул, что опасность аннексии территорий Израилем заключается не только в нарушении прав палестинского народа, но и в нарушении международного права.
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Ранее официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Питер Стано заявил, что Европейский союз вмешается, если Израиль не прекратит политику аннексии ряда территорий Западного берега, страны-члены ЕС обсуждают вопрос возможной реакции, в том числе санкции.
Посол США в Израиле Дэвид Фридман 6 мая заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация президента Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.
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Палестинская администрация отвергла заявление посла США и пообещала в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США. Палестинское руководство также осудило объявленное 6 мая решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЖозеп БоррельДэвид ФридманЕвросоюзМахмуд АббасПалестинаИзраильВ мире
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