В Колумбии уволили 14 военнослужащих из-за инцидента с катерами

В субботу минобороны Венесуэлы сообщило об обнаружении в штате Боливар трех заброшенных военных катеров модели Boston Wheeler с эмблемой ВМС Колумбии без экипажа и с пулеметами. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что катера будут возвращены Колумбии, если об этом попросит колумбийский президент Иван Дуке.
"Были уволены подполковник… командующий батальоном морской пехоты №51 и капитан… глава оперативного отделения и командир речных подразделений батальона", - заявил Рамирес. Три унтер-офицера и девять морских пехотинцев, которые несли ответственность за катера, были также уволены из ВМС.
Ранее глава МВД Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, задержаны 44 участника, среди арестованных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.