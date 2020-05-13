В Колумбии уволили 14 военнослужащих из-за инцидента с катерами

"Были уволены подполковник… командующий батальоном морской пехоты №51 и капитан… глава оперативного отделения и командир речных подразделений батальона", - заявил Рамирес. Три унтер-офицера и девять морских пехотинцев, которые несли ответственность за катера, были также уволены из ВМС.