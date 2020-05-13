СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку

Правящая коалиция премьера была распущена на этой неделе, парламент Лесото должен 22 мая сформировать новое правительство и избрать его главу. Партия Табане выдвинула на данный пост министра финансов страны Моэкетси Майоро.

В сентябре 19-летний Доминик Валенса ударил ножом свою бывшую девушку, после чего сбежал. Девушка, получившая не угрожающее жизни ранение ноги, вызвала полицию, которая задержала нападавшего спустя несколько часов.

Внуку экс-президента Польши может грозить обвинение в покушении на убийство В сентябре 19-летний Доминик Валенса ударил ножом свою бывшую девушку, после чего сбежал. Девушка, получившая не угрожающее жизни ранение ноги, вызвала полицию, которая задержала нападавшего спустя несколько часов.

Бывшая жена премьера – Липолело Табане – была застрелена в городе Масеру рядом со своим домом в 2017 году, на фоне "напряженного" бракоразводного процесса. В прошлом месяце полиция потребовала от нынешней жены премьера – Мэсайя Табане – явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции. Ей предъявили обвинения в убийстве бывшей жены премьера и отпустили под залог.