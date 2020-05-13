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2020-05-13T05:45
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СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку
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РИА Новости

СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку

05:45 13.05.2020
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© AFP 2020 / Gulshan KhanПремьер-министр Лесото Томас Мотсоахэ Табанэ
Премьер-министр Лесото Томас Мотсоахэ Табанэ
© AFP 2020 / Gulshan Khan
Премьер-министр Лесото Томас Мотсоахэ Табанэ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр южноафриканского королевства Лесото Томас Табане намерен в среду подать прошение об отставке, передает агентство Франс Пресс.
В феврале 80-летний Табане заявил, что уйдет с поста премьера к концу июля. Полиция подозревает его в причастности к совершенному в 2017 году убийству его бывшей жены.
Как сообщил премьер в интервью агентству, решение покинуть пост вызвано пожилым возрастом.
Правящая коалиция премьера была распущена на этой неделе, парламент Лесото должен 22 мая сформировать новое правительство и избрать его главу. Партия Табане выдвинула на данный пост министра финансов страны Моэкетси Майоро.
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Внуку экс-президента Польши может грозить обвинение в покушении на убийствоВ сентябре 19-летний Доминик Валенса ударил ножом свою бывшую девушку, после чего сбежал. Девушка, получившая не угрожающее жизни ранение ноги, вызвала полицию, которая задержала нападавшего спустя несколько часов.
Бывшая жена премьера – Липолело Табане – была застрелена в городе Масеру рядом со своим домом в 2017 году, на фоне "напряженного" бракоразводного процесса. В прошлом месяце полиция потребовала от нынешней жены премьера – Мэсайя Табане – явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции. Ей предъявили обвинения в убийстве бывшей жены премьера и отпустили под залог.
Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.
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Томас ТабанеЛесотоВ мире
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