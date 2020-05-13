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2020-05-13T05:46
https://ria.ru/20200513/1571353324.html
Чехия рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД
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РИА Новости

Чехия рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД

05:32 13.05.2020 (обновлено: 05:46 13.05.2020)
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек . Архивное фото
ПРАГА, 13 мая – РИА Новости. Чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами, заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек.
"Необходимо выбрать, прежде всего, темы и рамки консультаций с РФ, которые мы предложили на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Не хочу посредством СМИ ничего заранее передавать российской стороне. Ожидаю, что мы могли бы начать консультации на уровне министров иностранных дел. Но в данный момент – это вопрос обмена взаимными нотами и контактов между нашими посольствами и министерствами", - сказал Петршичек вечером во вторник, выступая по Чешскому ТВ.
Отвечая на просьбу модератора, Петршичек оценил нынешний уровень отношений между Чехией и Россией на двойку (по чешской системе оценок – на четверку). Министр признал немалые проблемы в отношениях между странами, но уклонился от подробных ответов на вопросы модератора по конкретным инцидентам последнего времени.
Ранее чешские СМИ сообщили о том, что полицейскую охрану получили приматор Праги и старосты двух пражских районов в связи с тем, что площадь перед посольством РФ был переименована в площадь Бориса Немцова, в районе Прага-6 был снесен памятник маршалу Коневу, а в районе Прага-Ржепорыйе установлен памятник власовцам. Также местные СМИ опубликовали информацию, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом, предназначенным для отравления этих коммунальных политиков.
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Посольство России в Чехии опровергло сообщения о якобы привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
"Я не хочу эти вопросы комментировать, поскольку речь идет о закрытой информации. Мы должны придерживаться определенной культуры обращения с нею", - отметил Петршичек.
По словам министра, в данный момент диалог между Чехией и РФ практически отсутствует, что оказывает негативное влияние на ряд сфер, в частности на экономическое сотрудничество.
"Мы хотим затронуть все те темы, которые обременяют наши взаимоотношения", - подчеркнул Петршичек.
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РоссияТомаш ПетршичекСергей ЛавровЧехияПрагаВ мире
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