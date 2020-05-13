Чехия рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД

"Необходимо выбрать, прежде всего, темы и рамки консультаций с РФ, которые мы предложили на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Не хочу посредством СМИ ничего заранее передавать российской стороне. Ожидаю, что мы могли бы начать консультации на уровне министров иностранных дел. Но в данный момент – это вопрос обмена взаимными нотами и контактов между нашими посольствами и министерствами", - сказал Петршичек вечером во вторник, выступая по Чешскому ТВ.