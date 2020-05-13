Медиков тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

"Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников, — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой", — сказала она.

"Меня до сих пор спрашивают: "А ты уверена, что все так серьезно?" — а я там стою в реанимации, в "грязной зоне", когда у меня из 42 человек 38 лежат на аппаратах, а все остальные — в прон-позиции (на животе, для снижения вероятности дыхательных осложнений. — Прим. ред.). Это действительно серьезно. Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание, поэтому это серьезно", — заключила Шаповаленко.