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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:41
https://ria.ru/20200513/1571353275.html
Медиков тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570014466_0:273:3155:2048_1036x0_80_0_0_82a2129b483539617a0fc5fcf7017335.jpg
РИА Новости

Медиков тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

05:30 13.05.2020 (обновлено: 10:41 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкИВЛ
ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врачи встревожены тем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
"Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников, — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой", — сказала она.
Она пояснила, что многие люди до сих пор не понимают опасности инфекции.
"Меня до сих пор спрашивают: "А ты уверена, что все так серьезно?" — а я там стою в реанимации, в "грязной зоне", когда у меня из 42 человек 38 лежат на аппаратах, а все остальные — в прон-позиции (на животе, для снижения вероятности дыхательных осложнений. — Прим. ред.). Это действительно серьезно. Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание, поэтому это серьезно", — заключила Шаповаленко.
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
01:02Распространение нового коронавируса
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, 283 тысячи умерли.
В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКлиническая больница №1 МЕДСИТатьяна ШаповаленкоКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМедицинаПраздникОбщество
Популярные комментарии
Вот правильно это врач рассказала. В том что люди расслаблено относятся к этой инфекции виноваты СМИ, которые с упованием " как бы не было паники"-перестарались, заигрались, а такие как Мясников, Малышева, Гордон и еще некоторые приглашенные доктора вещают-что это как обычный грипп, что пока температура 38,5 и не задыхаетесь сидите дома, все прекрасно, зараженных много, но все это в легкой форме, якобы только из-за многочисленных тестирований.
13 мая, 08:01
dd.rwk
1100302
Спасибо врачам. А вот власти - не желая платить людям деньги - отправили нас на работу. Наверное ожидают вторую волну. Ведь чем нас меньше - им лучше.
13 мая, 07:58
Константин Гоноровский
600008
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