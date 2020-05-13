В МЧС сообщили возможную причину пожара на складе в Совгавани

ХАБАРОВСК, 13 мая – РИА Новости. Причиной пожара на складе отходов деревообработки в городе Советская Гавань Хабаровского края, который тушат уже пятые сутки, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает в среду региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что отходы деревообработки загорелись на площади 2 тысячи квадратных метров на территории коммерческого предприятия в поселке Лесозавод-20, одном из микрорайонов Совгавани. Возгорание заметили утром 9 мая. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на предприятии. По данным МЧС локализовать пожар удалось к вечеру 10 мая.
"По предварительным данным, неосторожность при обращении с огнем могла послужить причиной возгорания на площадке по хранению отходов лесопереработки в Советско-Гаванском городском округе в поселке Лесозавод-20… В настоящее время пожар на территории площадки еще ликвидируется, там продолжают работать подразделения пожарной охраны и сотрудники предприятия с инженерной техникой. Его тушение осложняет то, что очаги горения находятся на глубине, поэтому требуется проливка и разбор опилок, щепы в местах горения и тления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы для населения нет - площадка находится далеко от жилых домов.
"В отношении руководства предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. В ходе проверки органами дознания будет дана юридическая оценка действий персонала", - говорится в сообщении.
Региональный главк МЧС также сообщает, что неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в селе Большие Санники Ульчского района, где 7 мая сгорели три деревянных дома, в одном из которых проживала многодетная семья. Погорельцам временно предоставили жилье в маневренном фонде. Материалы расследования органов дознания направлены в испытательную пожарную лабораторию ФПС по Хабаровскому краю для получения заключения о причинах пожара.
Кроме того, по данным МЧС, с начала мая в Хабаровском крае произошло 325 палов травы. При этом в настоящее время особый противопожарный режим действует в 15 муниципальных образованиях края, в том числе городе Хабаровске. Он предписывает запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ и усиленное патрулирование местности. На майские праздники инспекторы Госпожнадзора МЧС России совместно с сотрудниками лесоохраны и полиции провели 143 профилактических рейда, составили 27 протоколов об административных правонарушениях.