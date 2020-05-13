Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T05:15
https://ria.ru/20200513/1571353132.html
В МЧС сообщили возможную причину пожара на складе в Совгавани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156225/00/1562250071_0:358:3004:2048_1036x0_80_0_0_64e069ecaf4982ce2feff41b0302ff1c.jpg
РИА Новости

В МЧС сообщили возможную причину пожара на складе в Совгавани

05:15 13.05.2020
404
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 мая – РИА Новости. Причиной пожара на складе отходов деревообработки в городе Советская Гавань Хабаровского края, который тушат уже пятые сутки, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает в среду региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что отходы деревообработки загорелись на площади 2 тысячи квадратных метров на территории коммерческого предприятия в поселке Лесозавод-20, одном из микрорайонов Совгавани. Возгорание заметили утром 9 мая. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на предприятии. По данным МЧС локализовать пожар удалось к вечеру 10 мая.
"По предварительным данным, неосторожность при обращении с огнем могла послужить причиной возгорания на площадке по хранению отходов лесопереработки в Советско-Гаванском городском округе в поселке Лесозавод-20… В настоящее время пожар на территории площадки еще ликвидируется, там продолжают работать подразделения пожарной охраны и сотрудники предприятия с инженерной техникой. Его тушение осложняет то, что очаги горения находятся на глубине, поэтому требуется проливка и разбор опилок, щепы в местах горения и тления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы для населения нет - площадка находится далеко от жилых домов.
"В отношении руководства предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. В ходе проверки органами дознания будет дана юридическая оценка действий персонала", - говорится в сообщении.
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
01:33
На юге Москвы ликвидировали пожар в 22-этажном доме
Региональный главк МЧС также сообщает, что неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в селе Большие Санники Ульчского района, где 7 мая сгорели три деревянных дома, в одном из которых проживала многодетная семья. Погорельцам временно предоставили жилье в маневренном фонде. Материалы расследования органов дознания направлены в испытательную пожарную лабораторию ФПС по Хабаровскому краю для получения заключения о причинах пожара.
Кроме того, по данным МЧС, с начала мая в Хабаровском крае произошло 325 палов травы. При этом в настоящее время особый противопожарный режим действует в 15 муниципальных образованиях края, в том числе городе Хабаровске. Он предписывает запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ и усиленное патрулирование местности. На майские праздники инспекторы Госпожнадзора МЧС России совместно с сотрудниками лесоохраны и полиции провели 143 профилактических рейда, составили 27 протоколов об административных правонарушениях.
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Вчера, 21:48Распространение нового коронавируса
В Петербурге при пожаре в больнице спасли 15 пациентов на ИВЛ
110321
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Советская ГаваньХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния