В МЧС сообщили возможную причину пожара на складе в Совгавани

"По предварительным данным, неосторожность при обращении с огнем могла послужить причиной возгорания на площадке по хранению отходов лесопереработки в Советско-Гаванском городском округе в поселке Лесозавод-20… В настоящее время пожар на территории площадки еще ликвидируется, там продолжают работать подразделения пожарной охраны и сотрудники предприятия с инженерной техникой. Его тушение осложняет то, что очаги горения находятся на глубине, поэтому требуется проливка и разбор опилок, щепы в местах горения и тления", - говорится в сообщении.