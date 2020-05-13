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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T05:06
https://ria.ru/20200513/1571353070.html
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571334376_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bc6f85691a5aad07869c534b455c0e46.jpg
РИА Новости

Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии

05:06 13.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экологи призвали использовать многоразовые перчатки для профилактики распространения COVID-19, так как одноразовые аналоги невозможно переработать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Одноразовые (перчатки) можно заменить на многоразовые и после каждого использования обрабатывать антисептиком или мыть потом теплой водой с мылом. На круг по деньгам будет дешевле. Перчатки есть нескольких видов: полиэтилен, латекс, ПВХ, нитрил. В теории латекс (натуральный каучук) и нитрил (синтетический каучук) могут за два-три года разложиться в окружающей среде. Полиэтилен и ПВХ раскрошится на микропластик, а ПВХ еще и даст образование токсичных соединений при сжигании и, вероятно, добавит пластификаторов в кожу при эксплуатации. А так как все перчатки не маркированы и красятся в разный цвет - то разделить их по материалам, накопить и переработать скорее всего не получится", - сказал эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Алексей Киселев.
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Маски, перчатки, штрафы: как работают новые меры против коронавирусаС 12 мая в Москве и других городах РФ вводится масочно-перчаточный режим для борьбы с коронавирусом. Сначала речь шла об обязательном ношении только в транспорте, теперь же говорится обо всех общественных местах. Но какие маски можно носить? И как это будут контролировать?
Он также отметил, что в отличии от ПЭТ-бутылки или стекла, перчатки могли быть на руках бессимптомного больного и стали медотходом категории "Б".
"Поэтому пока не отменен режим повышенной готовности, во всех местах, где обязательно ношение перчаток, необходимо собирать их раздельно и передавать в систему обращения с медотходами. Как это делают в Иркутске, например, или в Казахстане", - добавил Киселев.
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Мнение представителя российского отделения Greenpeace поддерживает Руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша. Эксперт подтвердила, что в России нет системы сбора и переработки одноразовых перчаток, поэтому они скорее всего отправятся на полигон или будут сожжены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Врач объяснил, как не испортить кожу под перчатками и масками в жаруНошение медицинских масок, а также перчаток в общественных местах – обязательная рекомендация в период пандемии. Как при этом не навредить коже, рассказал радио Sputnik врач Алексей Едемский.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19GreenpeaceИркутскОбщество
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