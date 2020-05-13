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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T05:03
https://ria.ru/20200513/1571352997.html
В Чечне замглавврача станции скорой помощи умер после заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1036x0_80_0_0_90984c0ba8f7558422b162a7b18289ff.jpg
РИА Новости

В Чечне замглавврача станции скорой помощи умер после заражения COVID-19

05:03 13.05.2020
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 мая – РИА Новости. Заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров скончался после заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в 4-й городской больнице чеченской столицы, где проходил лечение врач.
Айдамирову было 37 лет, он скончался в минувший вторник.
"Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе, будучи заместителем главного врача станции скорой помощи", - сообщил собеседник агентства.
Коллеги покойного разместили публикацию с соболезнованиями на страницах медучреждения и минздрава региона в Instagram.
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@s.s.m.p._grozny ・・・ Сегодня огромное горе постигло нас. На рассвете сил судьба забрала еще одного врача, нашего брата Айдамирова Рамзана Авалуевича, занимавшего должность заместителя главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи. В такие печальные минуты всегда сильнее всего заметны качества личности ушедшего человека и острее чувствуется то, что он делал. Оборачиваясь назад, становится особенно ярко заметно его интеллект, опыт, ум и безупречный профессионализм. Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива. Рамзан Авалуевич умел спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов. И делал это на протяжении всего своего карьерного пути. Аллах1а Дала геч дойла хьуна! Дала ялсмане хьаша войла хьоьх!

Публикация от Минздрав | г.Грозный (@minzdrav_95)

"На рассвете сил судьба забрала еще одного врача, Айдамирова Рамзана Авалуевича, занимавшего должность заместителя главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи… Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Айдамиров умел "спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов".
В Чечне, по данным регионального минздрава, коронавирус выявлен у 813 человек, из них 466 выписано с выздоровлением, девять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Общество
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