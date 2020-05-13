В Чечне замглавврача станции скорой помощи умер после заражения COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 13 мая – РИА Новости. Заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров скончался после заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в 4-й городской больнице Заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров скончался после заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в 4-й городской больнице чеченской столицы, где проходил лечение врач.

Айдамирову было 37 лет, он скончался в минувший вторник.

"Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе, будучи заместителем главного врача станции скорой помощи", - сообщил собеседник агентства.

Коллеги покойного разместили публикацию с соболезнованиями на страницах медучреждения и минздрава региона в Instagram.

"На рассвете сил судьба забрала еще одного врача, Айдамирова Рамзана Авалуевича, занимавшего должность заместителя главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи… Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Айдамиров умел "спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов".

В Чечне, по данным регионального минздрава, коронавирус выявлен у 813 человек, из них 466 выписано с выздоровлением, девять скончались.