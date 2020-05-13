В США пассажиров крупнейших авиакомпаний не будут принуждать носить маски

На прошлой неделе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за обязательное ношение масок на борту самолетов.
По данным агентства, американские авиакомпании, о которых идет речь, сообщили своим сотрудникам, что пассажирам может быть отказано в посадке на борт самолета при отсутствии маски. Тем не менее, обеспечить ношение данного защитного изделия непосредственно внутри самолета "становится труднее", поясняет агентство.
"Как только (пассажир - ред.) уже на борту и пункт выхода на посадку уже преодолен, правило носить защитное покрытие для лица становится более мягким. Роль бортпроводника в отношении этого правила состоит в донесении информации, а не в принуждении", - цитирует агентство сообщение, которое получили пилоты авиакомпании American Airlines.
"Итог для пилотов состоит в следующем: поведение пассажира на борту вашего самолета, который соблюдает все требования, за исключением ношения защитной маски, не считается достаточно ненадлежащим для того, чтобы за ним следовала реакция, соответствующая первому уровню угрозы", - добавила авиакомпания, сделав отсылку на случаи нарушений, при которых пилотам приходится разворачивать самолет.
При этом представитель авиакомпании Джошуа Фрид заявил, что American Airlines, как и другие авиакомпании США, "требует, чтобы клиенты носили защитное покрытие для лица на борту самолета, и соблюдение этого требования обеспечивается на пункте выхода на посадку".
В United Airlines также заявили, что вопросы, касающиеся несоблюдения пассажирами требований, будут рассматриваться при выходе на посадку, при этом непосредственно на борту самолета бортпроводникам рекомендовано использовать свои "навыки деэскалации" и в случае необходимости пересаживать пассажиров. Delta Air Lines сообщила, что придерживается аналогичного подхода.
Уточняется, что все три авиакомпании предусматривают ряд исключений при соблюдении правила носить защитное изделие - в частности, когда речь идет о маленьких детях или людях с определенными заболеваниями. Кроме того, снятие маски допускается во время приема пищи или напитков.
"Если клиент решает не соблюдать требование (носить защитную маску - ред.) по другим причинам, пожалуйста, побуждайте его к соблюдению правил, но не обостряйте ситуацию", - предупредила бортпроводников American Airlines.
Ранее глава корпорации Boeing Дэвид Калхун в эфире телеканала NBC News высказал мнение, что американские авиакомпании до конца года восстановят объем перевозок не более чем на 50%.
Минфин США в конце марта выделил 25 миллиардов долларов на поддержку авиаперевозчиков страны, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В середине апреля ведомство сообщило, что на средства из данного пакета претендуют десять крупных американских авиакомпаний, в том числе American Airlines и Delta Air Lines.
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