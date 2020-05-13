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2020-05-13T09:10
https://ria.ru/20200513/1571352873.html
В США пассажиров крупнейших авиакомпаний не будут принуждать носить маски
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РИА Новости

В США пассажиров крупнейших авиакомпаний не будут принуждать носить маски

04:56 13.05.2020 (обновлено: 09:10 13.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Пассажир в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Три крупнейшие авиакомпании США - American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines - предписали бортпроводникам не заставлять пассажиров рейсов носить маски на борту самолета, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на правила для сотрудников авиаперевозчиков.
На прошлой неделе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за обязательное ношение масок на борту самолетов.
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По данным агентства, американские авиакомпании, о которых идет речь, сообщили своим сотрудникам, что пассажирам может быть отказано в посадке на борт самолета при отсутствии маски. Тем не менее, обеспечить ношение данного защитного изделия непосредственно внутри самолета "становится труднее", поясняет агентство.
"Как только (пассажир - ред.) уже на борту и пункт выхода на посадку уже преодолен, правило носить защитное покрытие для лица становится более мягким. Роль бортпроводника в отношении этого правила состоит в донесении информации, а не в принуждении", - цитирует агентство сообщение, которое получили пилоты авиакомпании American Airlines.
"Итог для пилотов состоит в следующем: поведение пассажира на борту вашего самолета, который соблюдает все требования, за исключением ношения защитной маски, не считается достаточно ненадлежащим для того, чтобы за ним следовала реакция, соответствующая первому уровню угрозы", - добавила авиакомпания, сделав отсылку на случаи нарушений, при которых пилотам приходится разворачивать самолет.
При этом представитель авиакомпании Джошуа Фрид заявил, что American Airlines, как и другие авиакомпании США, "требует, чтобы клиенты носили защитное покрытие для лица на борту самолета, и соблюдение этого требования обеспечивается на пункте выхода на посадку".
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В United Airlines также заявили, что вопросы, касающиеся несоблюдения пассажирами требований, будут рассматриваться при выходе на посадку, при этом непосредственно на борту самолета бортпроводникам рекомендовано использовать свои "навыки деэскалации" и в случае необходимости пересаживать пассажиров. Delta Air Lines сообщила, что придерживается аналогичного подхода.
Уточняется, что все три авиакомпании предусматривают ряд исключений при соблюдении правила носить защитное изделие - в частности, когда речь идет о маленьких детях или людях с определенными заболеваниями. Кроме того, снятие маски допускается во время приема пищи или напитков.
"Если клиент решает не соблюдать требование (носить защитную маску - ред.) по другим причинам, пожалуйста, побуждайте его к соблюдению правил, но не обостряйте ситуацию", - предупредила бортпроводников American Airlines.
Ранее глава корпорации Boeing Дэвид Калхун в эфире телеканала NBC News высказал мнение, что американские авиакомпании до конца года восстановят объем перевозок не более чем на 50%.
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Минфин США в конце марта выделил 25 миллиардов долларов на поддержку авиаперевозчиков страны, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В середине апреля ведомство сообщило, что на средства из данного пакета претендуют десять крупных американских авиакомпаний, в том числе American Airlines и Delta Air Lines.
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