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Туризм
2020-05-13T04:51
https://ria.ru/20200513/1571352795.html
Исследование: почти 60% россиян не планируют летом уходить в отпуск
https://cdn24.img.ria.ru/images/154967/82/1549678246_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_225cba744e7acd4df1c682ef5f934939.jpg
РИА Новости

Исследование: почти 60% россиян не планируют летом уходить в отпуск

04:51 13.05.2020
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© Depositphotos / SubbotinaМужчина и женщина на отдыхе
Мужчина и женщина на отдыхе
© Depositphotos / Subbotina
Мужчина и женщина на отдыхе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Только 41% россиян готовы летом уйти в отпуск, остальные либо вовсе не планируют отдыхать, либо в настоящее время не работают и планируют летние месяцы посвятить поиску работы, следует из исследования банка "Открытие".
В ходе исследования банк 11-12 мая опросил по репрезентативной выборке одну тысячу россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
"Треть жителей нашей страны не планируют отдыхать этим летом, 13% не работают и сейчас, а еще 7% намерены посвятить это время поиску работы", - говорится в исследовании. Отмечается, что еще 7% респондентов пока не определились с планами на лето.
При этом, по данным исследования банка, только 26% россиян обязательно будут брать летний отпуск в 2020 году, а еще 15% готовы отправиться отдыхать, только если откроют границы.
Из тех, кто планирует летний отпуск, 19% опрошенных намерены провести его дома, а 18% россиян хотят отправиться отдыхать на дачу. Поездку внутри России готовы совершить 22% респондентов, отправиться за границу - 14% россиян. При этом 27% жителей страны пока не знают, где проведут отпуск.
Около 27% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 8% респондентов не готовы ездить за границу как минимум год после окончания пандемии из страха. В свою очередь, 27% россиян готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности. У 13% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмОткрытие (банк)Общество
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