Филолог рассказал, какого рода слово "COVID-19"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "COVID-19" в русском языке на 100 процентов является словом мужского рода, поскольку оканчивается на согласный, а родовым словом этой аббревиатуры является слово мужского рода "вирус", рассказал РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.
Ранее Французская академия, в задачу которой входит регулирование языковой и литературной нормы французского языка, постановила, что "COVID-19" является словом женского рода, вопреки сложившейся в стране практике. Лингвисты указывают, что аббревиатура COVID образована из английского словосочетания "коронавирусная болезнь". По правилам французского языка этот акроним должен относиться к женскому роду, как и его опорное слово "болезнь" (maladie).
"В русском языке это будет все-таки 100 процентов слово мужского рода, потому что и "COVID", само слово, очень похоже грамматически на слово мужского рода, заканчивается на согласный, и родовым словом является слово "вирус". Поэтому в русском языке дискуссии по этом поводу быть не может, "COVID" будет "он", нет оснований даже полагать, что как-то иначе будет", — заявил Осадчий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и 11 февраля дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.