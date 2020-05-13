Филолог рассказал, какого рода слово "COVID-19"

"В русском языке это будет все-таки 100 процентов слово мужского рода, потому что и "COVID", само слово, очень похоже грамматически на слово мужского рода, заканчивается на согласный, и родовым словом является слово "вирус". Поэтому в русском языке дискуссии по этом поводу быть не может, "COVID" будет "он", нет оснований даже полагать, что как-то иначе будет", — заявил Осадчий.