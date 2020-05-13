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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:02
https://ria.ru/20200513/1571352698.html
Филолог рассказал, какого рода слово "COVID-19"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344449_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_d12bcdaf316b0bf131bb591cecb932b0.jpg
РИА Новости

Филолог рассказал, какого рода слово "COVID-19"

04:37 13.05.2020 (обновлено: 10:02 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "COVID-19" в русском языке на 100 процентов является словом мужского рода, поскольку оканчивается на согласный, а родовым словом этой аббревиатуры является слово мужского рода "вирус", рассказал РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.
Ранее Французская академия, в задачу которой входит регулирование языковой и литературной нормы французского языка, постановила, что "COVID-19" является словом женского рода, вопреки сложившейся в стране практике. Лингвисты указывают, что аббревиатура COVID образована из английского словосочетания "коронавирусная болезнь". По правилам французского языка этот акроним должен относиться к женскому роду, как и его опорное слово "болезнь" (maladie).

"В русском языке это будет все-таки 100 процентов слово мужского рода, потому что и "COVID", само слово, очень похоже грамматически на слово мужского рода, заканчивается на согласный, и родовым словом является слово "вирус". Поэтому в русском языке дискуссии по этом поводу быть не может, "COVID" будет "он", нет оснований даже полагать, что как-то иначе будет", — заявил Осадчий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и 11 февраля дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
01:02Распространение нового коронавируса
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаХубэйУханьОбщество
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