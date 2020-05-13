В Приморье число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.

"По состоянию на 13 мая в крае зарегистрировано еще 52 лабораторно подтвержденных случая COVID+. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1007 человек", - говорится в сообщении.

По данным властей, 14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ, тяжелых – 43. За минувшие сутки 28 человек выписаны из больницы после успешного лечения.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии умерли 12 приморцев с коронавирусом, выздоровели 240 человек. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.