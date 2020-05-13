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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:33
https://ria.ru/20200513/1571352568.html
Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570987850_0:0:3378:1901_1036x0_80_0_0_05af754d694a9d2ba2576079572e6186.jpg
РИА Новости

Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

04:27 13.05.2020 (обновлено: 11:33 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили от заражения коронавирусом.
Во-первых, перед надеванием перчаток и после их снятия следует вымыть руки. Врач подчеркнула, что касаться лица, волос и открытых участков кожи нельзя даже в перчатках.
Снимать это средство защиты Малышева рекомендует, выворачивая его загрязненной стороной внутрь, и делать это таким образом, чтобы не касаться кожи внешней стороной перчаток. Для этого следует оттянуть перчатку на запястье большим пальцем другой руки.
Снятую перчатку следует держать только за ее внутреннюю сторону. Врач призвала не использовать перчатки повторно, а выкидывать сразу после снятия.
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Распространение нового коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровьеОбщество
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