В Китае выявили 15 новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 18 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
В общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1628 уже выздоровели, в больницах остаются 64 человека.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 926 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 104 человека (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 189 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 8 таких случаев, из них 7 локальные, 1 - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 750 бессимптомных носителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.