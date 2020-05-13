В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 38 тысяч человек

МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло в Общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло в Мексике 38 324, скончались 3 926 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил в ходе регулярной пресс-конференции директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"Число случаев, выявленных с 27 февраля, составляет на сегодня 38 324, однако активными являются четверть из них", - сообщил он.

По данным минздрава, за последние сутки общее число случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 выросло на 1997, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, составляет 8817 (+529).

Число летальных случаев COVID достигло 3926 (+353 за день), еще у 277 умерших подозревают коронавирус. Власти изучают 22 980 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 142 204 (+7 088).

Страна, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая. Порядок отмены санитарных ограничений будет объявлен в среду, 13 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.