Австрия намерена договориться со Швейцарией об отмене контроля на границе

"Мы поддерживаем хорошие контакты с правительством Швейцарии. В наши цели входит достичь соглашения о значительном облегчении (введенных мер – ред.) в ближайшие дни и к июню полностью положить конец контролю на границах. Развитие по цифрам у Австрии и Швейцарии идет одинаково хорошо", - заявил Курц.