Австрия намерена договориться со Швейцарией об отмене контроля на границе

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью телерадиокомпании SRF, что находится в контакте с властями Швейцарии и рассчитывает на отмену контроля на границе между двумя странами к июню.
"Мы поддерживаем хорошие контакты с правительством Швейцарии. В наши цели входит достичь соглашения о значительном облегчении (введенных мер – ред.) в ближайшие дни и к июню полностью положить конец контролю на границах. Развитие по цифрам у Австрии и Швейцарии идет одинаково хорошо", - заявил Курц.
Он отметил, что также ведет переговоры с ФРГ. "Наша цель, само собой, также решить ситуацию на нашей большой границе с Германией. Переговоры с Германией проходят отлично. Здесь тоже можно ожидать прорыва", - отметил канцлер.
Австрия ранее продлила до 31 мая контроль на своих границах, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.