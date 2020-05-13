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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:13
https://ria.ru/20200513/1571352333.html
Австрия намерена договориться со Швейцарией об отмене контроля на границе
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РИА Новости

Австрия намерена договориться со Швейцарией об отмене контроля на границе

04:04 13.05.2020 (обновлено: 09:13 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью телерадиокомпании SRF, что находится в контакте с властями Швейцарии и рассчитывает на отмену контроля на границе между двумя странами к июню.
"Мы поддерживаем хорошие контакты с правительством Швейцарии. В наши цели входит достичь соглашения о значительном облегчении (введенных мер – ред.) в ближайшие дни и к июню полностью положить конец контролю на границах. Развитие по цифрам у Австрии и Швейцарии идет одинаково хорошо", - заявил Курц.
Он отметил, что также ведет переговоры с ФРГ. "Наша цель, само собой, также решить ситуацию на нашей большой границе с Германией. Переговоры с Германией проходят отлично. Здесь тоже можно ожидать прорыва", - отметил канцлер.
Австрия ранее продлила до 31 мая контроль на своих границах, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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