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2020-05-13T03:28
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Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота
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РИА Новости

Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота

03:28 13.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАдмирал Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Адмирал Николай Евменов . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил моряков и ветеранов с Днем Черноморского флота, сообщает представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев, ветеранов с Днем Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая", - говорится в сообщении.
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Евменов особо подчеркнул, что Черноморский флот находится на этапе активного развития и оснащения. Это, по словам главкома ВМФ, обусловлено "логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге".
Он также добавил, что Черноморский флот будет самодостаточным и сбалансированным по составу своих сил и средств, будет развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры.
"Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении", - приводятся в сообщении слова Евменова.
Кроме того, он добавил, что силы Черноморского флота наряду с силами других флотов будут являться важнейшим элементом постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Для этого, добавил Евменов, у черноморцев есть опыт действий в Средиземном море в прошлом 5-й Средиземноморской эскадры, а также опыт участия в действиях против террористов на территории Сирии.
"В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России", - заключил Евменов.
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Николай ЕвменовИгорь ДыгалоЧерноморский флот ВМФ РоссииВМФ РФБезопасность
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