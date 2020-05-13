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2020-05-13T03:15
https://ria.ru/20200513/1571351980.html
Эксперт рассказал, как правильно утилизировать ненужный смартфон
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как правильно утилизировать ненужный смартфон

03:15 13.05.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 13 мая РИА Новости. Старый смартфон обязательно нужно утилизировать, например, с помощью программ трейд-ин, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Делать это нужно, в первую очередь, потому что телефон сложно поддается переработке. И во вторую очередь, потому что внутри него много производственных драгоценных металлов", — добавил он.
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По словам эксперта, самый оптимальный способ – воспользоваться трейд-ин у салонов сотовой связи или производителей.
"Такие акции действуют не всегда, их стоит выждать или уточнить в магазинах. Но как минимум удастся не только сохранить окружающую среду, но и получить скидку на новый аппарат", — объяснил эксперт.
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Арсений ЩельцинТехнологииЭкономика
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