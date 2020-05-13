Эксперт рассказал, как правильно утилизировать ненужный смартфон

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Старый смартфон обязательно нужно утилизировать, например, с помощью программ трейд-ин, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Делать это нужно, в первую очередь, потому что телефон сложно поддается переработке. И во вторую очередь, потому что внутри него много производственных драгоценных металлов", — добавил он.
По словам эксперта, самый оптимальный способ – воспользоваться трейд-ин у салонов сотовой связи или производителей.
"Такие акции действуют не всегда, их стоит выждать или уточнить в магазинах. Но как минимум удастся не только сохранить окружающую среду, но и получить скидку на новый аппарат", — объяснил эксперт.