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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T08:26
https://ria.ru/20200513/1571351908.html
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"

03:21 13.05.2020 (обновлено: 08:26 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.

"Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать", — рассказал доктор.

Мясников отметил, что это такой же фейк, как и ложная информация о том, что больных COVID-19 якобы продают на органы.
"По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят", — пояснил врач.
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Если в качестве больного называют знакомого, специалист рекомендует позвонить человеку и уточнить информацию.

"В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами", — заключил Мясников.

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
"Доктор Мясников" такой же миф, как и те, что он "развеял".
13 мая, 06:23
Дмитрий
1012000053
Спасибо. Человек , зависимый от властей, никогда не сможет иметь свое мнение!
13 мая, 07:01
aanatolyhatsaev
78000139
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