Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T03:24
https://ria.ru/20200513/1571351869.html
ГД планирует принять закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
https://cdn22.img.ria.ru/images/150196/39/1501963909_0:183:3077:1913_1036x0_80_0_0_00253ffda9165eea616232f60f203331.jpg
РИА Новости

ГД планирует принять закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

03:08 13.05.2020 (обновлено: 03:24 13.05.2020)
1152
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума в среду планирует рассмотреть в третьем чтении и принять закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и о возможности временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.
Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Оформление полиса ОСАГО
28 апреля, 01:18
Счетная палата отметила негибкость существующей системы ОСАГО
Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать ЦБ РФ в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), назначения и цели использования (для спецназначения, оперативных служб, бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности (такси).
Страховщики смогут в границах этих предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей, в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства.
Страховой полис ОСАГО
13 апреля, 09:34
В РСА назвали регионы, где снизилась средняя цена ОСАГО
Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года разрешается заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
3 апреля, 19:05
Центробанк разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
620005
Обсудить 1
ОСАГОАвтоГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковОбщество
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния