ГД планирует принять закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума в среду планирует рассмотреть в третьем чтении и принять закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( ОСАГО ) и о возможности временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.

Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать ЦБ РФ в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), назначения и цели использования (для спецназначения, оперативных служб, бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности (такси).

Страховщики смогут в границах этих предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей, в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года разрешается заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.