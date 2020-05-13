Компания SpaceX опубликовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американская компания SpaceX Илона Маска презентовала программу, позволяющую любому желающему попытаться осуществить стыковку пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Симулятор стыковки, расположенный на сайте iss-sim.spacex.com, предлагает почувствовать себя экипажем Crew Dragon при причаливании к МКС.
SpaceX отмечает, что в программе используется интерфейс, аналогичный применяемому на корабле. Симулятор даёт возможность любому желающему управлять ориентацией и движением Crew Dragon с соблюдением необходимого скоростного режима.
"Движение в космосе медленное и требует терпения и точности", - говорится в аннотации к программе.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.
Стыковка корабля с МКС предполагается 28 мая. Длительность испытательного полёта составит три-четыре месяца.