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2020-05-13T02:45
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Компания SpaceX опубликовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
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РИА Новости

Компания SpaceX опубликовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС

02:45 13.05.2020
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© NASA / Joel Kowsky Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
 Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
© NASA / Joel Kowsky
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американская компания SpaceX Илона Маска презентовала программу, позволяющую любому желающему попытаться осуществить стыковку пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Симулятор стыковки, расположенный на сайте iss-sim.spacex.com, предлагает почувствовать себя экипажем Crew Dragon при причаливании к МКС.
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SpaceX отмечает, что в программе используется интерфейс, аналогичный применяемому на корабле. Симулятор даёт возможность любому желающему управлять ориентацией и движением Crew Dragon с соблюдением необходимого скоростного режима.
"Движение в космосе медленное и требует терпения и точности", - говорится в аннотации к программе.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.
На 27 мая намечается старт первого корабля Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Запуск планируется осуществить на ракете-носителе Falcon 9 из Космического Центра имени Кеннеди (штат Флорида).
Стыковка корабля с МКС предполагается 28 мая. Длительность испытательного полёта составит три-четыре месяца.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceXФлоридаСША
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