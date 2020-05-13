В Хабаровске задержали приверженца радикальных течений ислама

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Хабаровске задержали 26-летнего приверженца радикальных течений ислама за призывы к совершению террористических действий в интернете и оправдание терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
"В апреле 2020 года сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик", — говорится в сообщении.
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Добавляется, что мужчина приехал в Хабаровск на заработки в сентябре 2019 года. Проникшись идеями радикального ислама, он начал призывать к осуществлению террористических действий и оправдывать терроризм в своем окружении. Кроме того, в феврале 2020 года иностранец разместил материалы в интересах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в открытый доступ в Telegram. В материале содержались призывы помочь организации, в том числе финансово, а также оправдания вооруженной борьбы "с врагами ислама".
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Отмечается, что иностранец арестован и находится под стражей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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