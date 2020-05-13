Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T10:04
https://ria.ru/20200513/1571351599.html
В Хабаровске задержали приверженца радикальных течений ислама
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:0:2708:1523_1036x0_80_0_0_465a44a7fc56b548cfa75b0efbdccdab.jpg
РИА Новости

В Хабаровске задержали приверженца радикальных течений ислама

02:43 13.05.2020 (обновлено: 10:04 13.05.2020)
6239
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Хабаровске задержали 26-летнего приверженца радикальных течений ислама за призывы к совершению террористических действий в интернете и оправдание терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
"В апреле 2020 года сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик", — говорится в сообщении.
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
Вчера, 16:08
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
Добавляется, что мужчина приехал в Хабаровск на заработки в сентябре 2019 года. Проникшись идеями радикального ислама, он начал призывать к осуществлению террористических действий и оправдывать терроризм в своем окружении. Кроме того, в феврале 2020 года иностранец разместил материалы в интересах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в открытый доступ в Telegram. В материале содержались призывы помочь организации, в том числе финансово, а также оправдания вооруженной борьбы "с врагами ислама".
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Отмечается, что иностранец арестован и находится под стражей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержание исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
9 декабря 2019, 13:02
В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
3951022
Обсудить 0
ХабаровскХабаровский крайФСБПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Александр Цыбульский
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы
Скорая помощь
В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
Хамако Мори
Книга рекордов Гиннесса назвала самого пожилого геймера в мире
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о сроках визита Зеленского в США
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
Верховный суд США
Эксперты рассказали о трудностях американских судов из-за коронавируса
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Лидия Прозорова
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Боливия
Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
Корабли Черноморского флота ВМФ России
Черноморский флот в 2020 году ждет поступления 16 новых кораблей и судов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Медведев отметил роль домена .РФ в работе Рунета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния