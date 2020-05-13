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2020-05-13T09:46
https://ria.ru/20200513/1571351333.html
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
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РИА Новости

Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет

02:15 13.05.2020 (обновлено: 09:46 13.05.2020)
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© Fotolia / Santiago CornejoПокупка в интернете
Покупка в интернете
© Fotolia / Santiago Cornejo
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. При оплате покупок через интернет существует риск остаться без товара и без денег на карте, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Чтобы избежать этого, лучше всего на компьютере или мобильном телефоне поставить хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Он может остановить от перехода на подозрительный сайт. Перед покупкой стоит прочитать отзывы о товаре и продавце на сторонних сайтах, могут выясниться неприятные подробности относительно качества продукции и сроков доставки", — добавляет эксперт.​
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Чтобы не остаться без покупки, лучше всего оплачивать товар при получении (предварительно проверив содержимое), если товар доставляется курьером. Если такой возможности нет, можно использовать карту банка, на которую не приходит зарплата или какие-то начисления, добавляет эксперт.
По его словам, тогда мошенники не смогут украсть больше денег, чем есть на карте.
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ТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
в наше время, чтобы стать экспертом, достаточно сказать что-нибудь очевидное
13 мая, 03:49
vvadim365
2231100
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