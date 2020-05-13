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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T06:12
https://ria.ru/20200513/1571351174.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571343081_0:0:3123:1757_1036x0_80_0_0_b524db50fd670a92fdbae70ee1047057.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч

02:02 13.05.2020 (обновлено: 06:12 13.05.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Похороны умерших от коронавируса в США. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило отметку в 290 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 291 334 человек, вылечились более 1 483 198 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 4 254 302.
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