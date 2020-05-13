Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу

По прогнозу университета, ежедневная смертность в США достигла своего пика 16 апреля (2229 умерших) и начала снижаться. Во вторник число умерших может составить 1803.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации властей, всего в США с января зарегистрировано более 1,36 миллиона случаев коронавируса, скончались 82 105 человек.