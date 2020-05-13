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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T01:52
https://ria.ru/20200513/1571351006.html
Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342752_0:293:3120:2048_1036x0_80_0_0_1c60f2750822ed0d66477e80d1a27734.jpg
РИА Новости

Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу

01:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкГробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
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Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в США достигнет к началу августа 147 тысяч, прогнозируют специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
Как следует из опубликованной на сайте университета модели, на 4 августа число умерших с коронавирусом достигнет значения в 147 040 (сейчас эксперты вуза оценивают общее количество смертей в 84 161). В этот день, по расчетам специалистов, скончаются 108 человек, что станет самым низким показателем с 22 марта.
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По прогнозу университета, ежедневная смертность в США достигла своего пика 16 апреля (2229 умерших) и начала снижаться. Во вторник число умерших может составить 1803.
По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации властей, всего в США с января зарегистрировано более 1,36 миллиона случаев коронавируса, скончались 82 105 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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