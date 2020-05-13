В Перу суд отказал в освобождении экс-президенту страны Фухимори

ЛИМА, 12 мая – РИА Новости. Суд не нашел оснований для освобождения экс-президента Суд не нашел оснований для освобождения экс-президента Перу Альберто Фухимори из тюрьмы из-за риска заражения коронавирусом, сообщил Верховный суд.

"Решено, что ходатайство … за Альберто Фухимори против директора тюрьмы Барбадильо за нарушение права на здоровую жизнь необоснованно", - говорится в сообщении.

По мнению суда, эпидемиологическая ситуация – это недостаточная причина для освобождения заключенного.

Отмечается, что экс-президент Перу отходит тюремный срок в изолированном пространстве и не делит его с другими заключенными, поэтому "нет причин, указывающих на вероятную опасность заражения".