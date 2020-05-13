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2020-05-13T01:37
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В Перу суд отказал в освобождении экс-президенту страны Фухимори
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РИА Новости

В Перу суд отказал в освобождении экс-президенту страны Фухимори

01:37 13.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЛима
Лима
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима. Архивное фото
ЛИМА, 12 мая – РИА Новости. Суд не нашел оснований для освобождения экс-президента Перу Альберто Фухимори из тюрьмы из-за риска заражения коронавирусом, сообщил Верховный суд.
"Решено, что ходатайство … за Альберто Фухимори против директора тюрьмы Барбадильо за нарушение права на здоровую жизнь необоснованно", - говорится в сообщении.
По мнению суда, эпидемиологическая ситуация – это недостаточная причина для освобождения заключенного.
Отмечается, что экс-президент Перу отходит тюремный срок в изолированном пространстве и не делит его с другими заключенными, поэтому "нет причин, указывающих на вероятную опасность заражения".
Фухимори 81 год, в 2009 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы за коррупцию.
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ПеруАльберто ФухимориВ мире
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