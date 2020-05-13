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2020-05-13T01:34
https://ria.ru/20200513/1571350878.html
Собчак заявила, что продолжит попытки заниматься политикой
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РИА Новости

Собчак заявила, что продолжит попытки заниматься политикой

01:34 13.05.2020
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© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена продолжать свои попытки заниматься политикой - по словам журналистки, рано или поздно она все же станет политическим деятелем.
В 2018 году Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива", стала четвертой в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов.

"Политика - это моя страсть, я очень хочу заниматься политической деятельностью. К сожалению, в нашей стране это не так просто, и у меня была одна попытка, я надеюсь, будет еще и не одна", - сказала Собчак в трансляции на своей странице в Instagram.

По ее словам, необходимо дождаться того, чтобы людей, которые, как и она," хотят изменений, но при этом не хотят их революционным путем", было больше.
"Это моя следующая большая цель. И что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло, я все равно уверена, что я к этому приду так или иначе - просто здесь важно дождаться правильного момента", - добавила телеведущая.
Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Женщина года, после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
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На вопрос, в чем она готова измениться, чтобы прийти к своей цели, Собчак ответила, что не любит "скрывать какие-то вещи на потребу публике", и в этом плане ей было бы сложно менять себя.
"Я всегда горжусь тем, что мне наплевать на общественное мнение, я не буду ради этого общественного мнения становиться какой-то удобной для них, и я знаю, что надо сделать для того, чтоб быть удобной, - как говорить, как правильно себя вести", - заявила Собчак.
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
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Ксения СобчакОбществоПолитика
Популярные комментарии
Чубаис тоже все политиком стать хочет, только у него как и у Собчак ничего не получится. А что касается Ксении то невозможно заниматься политикой заявляя:"Я всегда горжусь тем, что мне наплевать на общественное мнение..." Если тебе плевать на общественное мнение, то обществу плевать на тебя.
13 мая, 01:48
АКАлекс Князев
2210001
Ксения, вас попросил об этом друг семьи?
13 мая, 02:20
DIDenis Inkognito
350004
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