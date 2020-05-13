Родителей не пустят на присягу новобранцев из-за COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Родителей новобранцев весеннего призыва не пустят на территорию воинских частей на присягу из-за эпидемии коронавируса, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В целях исключения инфицирования личного состава родители не будут допускаться на церемонию проведения военной присяги на территорию воинских частей", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
Генерал отметил, что до снятия противоэпидемических ограничений торжественных отправок со сборных пунктов в российских регионах не будет.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
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