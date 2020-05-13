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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T01:28
https://ria.ru/20200513/1571350775.html
Родителей не пустят на присягу новобранцев из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156023/33/1560233373_0:0:3194:1796_1036x0_80_0_0_e32cd8354f0d1aadc0e9ca9fbc7619eb.jpg
РИА Новости

Родителей не пустят на присягу новобранцев из-за COVID-19

01:28 13.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНовобранцы
Новобранцы
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Новобранцы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Родителей новобранцев весеннего призыва не пустят на территорию воинских частей на присягу из-за эпидемии коронавируса, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В целях исключения инфицирования личного состава родители не будут допускаться на церемонию проведения военной присяги на территорию воинских частей", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
Генерал отметил, что до снятия противоэпидемических ограничений торжественных отправок со сборных пунктов в российских регионах не будет.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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