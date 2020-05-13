В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Генерал добавил, что количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть.

Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.