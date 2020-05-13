В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
"Перевозка призывников будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
Генерал добавил, что количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
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