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2020-05-13T01:24
https://ria.ru/20200513/1571350672.html
Венесуэла продлила ограничения на авиаперелеты
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Венесуэла продлила ограничения на авиаперелеты

01:24 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
КАРАКАС, 13 мая - РИА Новости. Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы сообщил во вторник о продлении до 12 июня действия ограничений на полеты в связи с ситуацией с коронавирусом.
Воздушные операции гражданской и коммерческой авиации были ограничены с 17 марта в направлении Боливарианской Республики Венесуэла и внутри нее. При этом, разрешены взлеты, полет и посадки грузовых и почтовых судов.
"Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы, в соответствии с рекомендациями правительства, с тем чтобы и впредь гарантировать безопасность граждан Венесуэлы и обеспечивать необходимую поддержку на время чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на фоне пандемии COVID-19; информирует о продлении ограничения авиаперелетов на территории государства на 30 дней, начиная с 12 мая до 12 июня", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВенесуэлаВ мире
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