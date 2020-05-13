Венесуэла продлила ограничения на авиаперелеты

Воздушные операции гражданской и коммерческой авиации были ограничены с 17 марта в направлении Боливарианской Республики Венесуэла и внутри нее. При этом, разрешены взлеты, полет и посадки грузовых и почтовых судов.

"Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы, в соответствии с рекомендациями правительства, с тем чтобы и впредь гарантировать безопасность граждан Венесуэлы и обеспечивать необходимую поддержку на время чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на фоне пандемии COVID-19; информирует о продлении ограничения авиаперелетов на территории государства на 30 дней, начиная с 12 мая до 12 июня", - говорится в сообщении.