Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T01:22
https://ria.ru/20200513/1571350633.html
Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:185:2985:1864_1036x0_80_0_0_3072ec3f7079c9bedb17f2db2d3f9613.jpg
РИА Новости

Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли

01:22 13.05.2020
1164
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет совещание по авиапрому", - сказал он.
Путин 7 мая провел совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации. Он сообщил, что планирует провести отдельное совещание по этой теме.
Росавиация во вторник сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле на 29,5%, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2%.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 16:53Распространение нового коронавируса
Матвиенко назвала объявленные Путиным меры поддержки осуществимыми
Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса. Правительство РФ на заседании в прошлый четверг приняло проект постановления о предоставлении российским авиакомпаниям субсидий в размере 23,4 миллиарда рублей для частичной компенсаций их расходов.
Кабмин ранее также выделил Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Вчера, 14:35Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин обсудил с нефтяниками создание фонда для компаний из сферы бурения
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Государственной думы РФ
01:20Распространение нового коронавируса
Госдума рассмотрит новые меры поддержки бизнеса из-за коронавируса
611009
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономикаПолитика
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния