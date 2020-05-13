Госдума рассмотрит новые меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума в среду планирует рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Документ предоставляет правительству право принимать решения, которые позволят использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков, а российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), торгующие подакцизными товарами, смогут получать поддержку за счет бюджетных средств. Проект также позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год, если они сдадут ее до 31 мая 2020 года. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.

Проект также содержит и другие нормы, в том числе о расширении перечня сфер деятельности, где в текущем году возможно автоматическое продление свидетельств и разрешений, и особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости. Редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж.

Однако против такого подхода выступили руководители компаний "О1 Пропертиз менеджемент", "Корпорация А.Н.Д.", PPF Real Estate Russia, KR Properties , "Капитал груп маркетинг", Prime Property Management, ПСН, "Афи рус". Они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором обратили внимания, что принятие закона в такой редакции приведет к тому, что предприятия коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками.

Володин во вторник пообещал найти ко второму чтению оптимальное решение, поскольку это вопрос важный как для арендаторов, так и для арендодателей. А глава профильного комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил журналистам о необходимости доработать проект таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов между обеими сторонами. Он считает недопустимой ситуацию, когда арендодатели "выкручивают руки" арендатору или, наоборот.