Источник: ФРГ и Эстония подготовили в СБ ООН свою резолюцию по COVID-19

ООН, 13 мая – РИА Новости. Германия и Эстония распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции, посвященный борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости источники в СБ ООН.
Между тем уже более месяца члены СБ ООН не могут договориться по проекту резолюции Франции и Туниса. Основным камнем преткновения стал вопрос о том, упоминать ли в тексте о Всемирной организации здравоохранения. Спор об этом, по словам источников в Совбезе, разгорелся между Китаем и США. Вашингтон подвергает деятельность ВОЗ жесткой критике и ранее заявил о приостановке финансирования организации, так как она якобы не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
"Германия и Эстония распространили новый проект резолюции по COVID-19", - сказал собеседник агентства. По его словам, он короче проекта Франции и Туниса.
Как указал другой источник, после стольких недель переговоров по проекту Франции и Туниса авторы нового проекта решили сфокусироваться на поддержке призыва генерального секретаря ООН к прекращению огня во всем мире.
Проект резолюции Франции и Туниса содержит такое положение. Однако помимо этого, в нем отмечается настоятельная необходимость оказания поддержки всем странам, а также всем соответствующим органам системы ООН, включая специализированные учреждения здравоохранения.
Согласно проекту резолюции Франции и Туниса, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий" во всех странах "и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы обеспечить безопасную, беспрепятственную и стабильную доставку гуманитарной помощи.
При этом, как говорится в тексте Франции и Туниса, СБ ООН подтверждает, что это общее прекращение боевых действий и эта гуманитарная пауза не касается военных операций против ИГИЛ, "Аль-Каиды", "Фронта ан-Нусры"*, и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом Безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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