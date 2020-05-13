Источник: ФРГ и Эстония подготовили в СБ ООН свою резолюцию по COVID-19

"Германия и Эстония распространили новый проект резолюции по COVID-19", - сказал собеседник агентства. По его словам, он короче проекта Франции и Туниса.

Как указал другой источник, после стольких недель переговоров по проекту Франции и Туниса авторы нового проекта решили сфокусироваться на поддержке призыва генерального секретаря ООН к прекращению огня во всем мире.

Согласно проекту резолюции Франции и Туниса, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий" во всех странах "и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы обеспечить безопасную, беспрепятственную и стабильную доставку гуманитарной помощи.