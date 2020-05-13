На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пожар произошел в 22-этажном доме на юге Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Огонь полыхает в квартире на верхнем этаже дома по адресу: улица Ялтинская, 1. После громкого хлопка, от которого у припаркованных рядом автомобилей зазвенели сигнализации, вниз полетели обугленные предметы.
К дому подъехали не менее десяти машин экстренных служб. Огонь тушат с лестницы пожарной машины, но погасить пламя не удается уже около получаса. На верхних этажах дома видна сильная копоть.