Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В эпидемии коронавирусной инфекции в В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН

"Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак", — сказал он.

Однако, по его мнению, пика эпидемии пока не ощущается, вместо этого есть "верхушка холма", к которой страна "вроде бы приближается".

Врач подчеркнул, что в последнее время стало меньше научных публикаций о том, что вирус долго сохраняется на поверхностях. Основным путем заражения называется тесный контакт с носителем вируса, заключил Малышев.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, 283 тысячи умерли.

В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.