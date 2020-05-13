Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
"Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак", — сказал он.
Однако, по его мнению, пика эпидемии пока не ощущается, вместо этого есть "верхушка холма", к которой страна "вроде бы приближается".
Врач подчеркнул, что в последнее время стало меньше научных публикаций о том, что вирус долго сохраняется на поверхностях. Основным путем заражения называется тесный контакт с носителем вируса, заключил Малышев.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, 283 тысячи умерли.
В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.