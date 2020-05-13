Задержанный в Венесуэле наемник рассказал о встрече Гуаидо с главой ЧВК

"В середине марта, когда Гуаидо совершил поездку из Колумбии в США, Джордан (Гудро. — Прим. ред.) некоторое время не выходил на связь, после чего связался со мной и рассказал, что присутствовал на встрече с Хуаном Гуаидо в Белом доме", — рассказал задержанный Антонио Секеа в ходе допроса, вырезки из которого демонстрировал в ходе выступления вице-президент страны Хорхе Родригес.