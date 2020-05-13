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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-13T09:14
https://ria.ru/20200513/1571350144.html
Задержанный в Венесуэле наемник рассказал о встрече Гуаидо с главой ЧВК
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012949_0:0:1748:983_1036x0_80_0_0_e2eb0b837cbcf10a8d87fdd212dbe751.jpg
РИА Новости

Задержанный в Венесуэле наемник рассказал о встрече Гуаидо с главой ЧВК

00:44 13.05.2020 (обновлено: 09:14 13.05.2020)
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© REUTERS / Venezuelan government TVВенесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
© REUTERS / Venezuelan government TV
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Участник морского нападения в Венесуэле рассказал в ходе допроса о встрече лидера оппозиции Хуана Гуаидо с главой ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро.
Предположительно она состоялась в Вашингтоне в ходе визита Гуаидо к президенту США Дональду Трампу. Видео опубликовано в эфире канала VTV.
Третьего мая глава МВД Венесуэлы сообщило, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Председатель учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что целью вторжения было его убийство, задержаны 44 участника, среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.

"В середине марта, когда Гуаидо совершил поездку из Колумбии в США, Джордан (Гудро. — Прим. ред.) некоторое время не выходил на связь, после чего связался со мной и рассказал, что присутствовал на встрече с Хуаном Гуаидо в Белом доме", — рассказал задержанный Антонио Секеа в ходе допроса, вырезки из которого демонстрировал в ходе выступления вице-президент страны Хорхе Родригес.

По словам Секеа, Гудро на этой встрече вновь утвердили "военным советником по свержению режима в Венесуэле", что придало уверенности и мотивации членам группы наемников.
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
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Ранее министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес раскрыл детали 41-страничного соглашения с ЧВК Silvercorp, подписанного с венесуэльской стороны Хуаном Гуаидо и двумя объявленными в международный розыск политиками. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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99745467233
Обсудить 7
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМВД ВенесуэлыДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересные сказки.
13 мая, 01:47
ДПДрын Петрович
40600140
Терроризм - это акции устрашения, но не любой подрыв здания - это устрашение. Не нужно махать этим словом во всех непонятных ситуациях, как жупелом.
13 мая, 02:44
ДПДрын Петрович
14000127
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