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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:05
https://ria.ru/20200513/1571350112.html
Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749142_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_c56e32f02d5fc67bdced36da181c5347.jpg
РИА Новости

Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса

00:47 13.05.2020 (обновлено: 11:05 13.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Известиям" заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, речь идет о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals. Его создание основано на подходе, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.

"Таким образом, мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. <…> В последнем релизе они (ученые. — Прим. ред.) обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени", — отметил Волчков.

Вирусолог подчеркивает, что природные антитела, полученные от переболевших COVID-19, могут быть совершенно разными по эффективности. В Regeneron Pharmaceuticals отобрали лучшее антитело и клонировали его.
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Волчков подчеркнул, что российское здравоохранение хорошо справляется с эпидемией COVID-19. По его мнению, для ослабления ограничительных мер потребуется, чтобы в стране переболели 25-30 процентов населения. Узнать об этом станет возможно благодаря массовому тестированию на антитела.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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11821651464
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