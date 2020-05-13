Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Павел Волчков. К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью " Известиям " заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

По его словам, речь идет о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals. Его создание основано на подходе, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.

"Таким образом, мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. <…> В последнем релизе они (ученые. — Прим. ред.) обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени", — отметил Волчков.

Вирусолог подчеркивает, что природные антитела, полученные от переболевших COVID-19, могут быть совершенно разными по эффективности. В Regeneron Pharmaceuticals отобрали лучшее антитело и клонировали его.

Волчков подчеркнул, что российское здравоохранение хорошо справляется с эпидемией COVID-19. По его мнению, для ослабления ограничительных мер потребуется, чтобы в стране переболели 25-30 процентов населения. Узнать об этом станет возможно благодаря массовому тестированию на антитела.

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.