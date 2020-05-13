Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы

Он добавил, что каждый призывник после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19, "лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды".