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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T01:20
https://ria.ru/20200513/1571350080.html
Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569433342_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_7f5b4560257f803edebe22ec42deb203.jpg
РИА Новости

Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы

00:36 13.05.2020 (обновлено: 01:20 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специальные изоляторы подготовили для призывников, у которых на сборных пунктах выявят коронавирусную инфекцию, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
Он добавил, что каждый призывник после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19, "лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды".
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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