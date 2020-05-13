Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана

ООН, 13 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
"Я не вижу никаких причин, почему оружейное эмбарго должно быть наложено на Иран. Оно истекает 18 октября, оно было временным", - сказал Небензя на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия накладывать вето на резолюцию США.
"По сути это не эмбарго, это порядок, по которому Ирану позволено экспортировать или импортировать вооружения при согласии Совета Безопасности. Вы можете назвать это де-факто эмбарго, но технически это не было эмбарго. И оно истекает. И для нас это очевидно. Мы исходим из того, что оно истекает 18 октября", - добавил постпред РФ.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.