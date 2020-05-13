Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Сегодня можно увидеть "Золушку" Теодора Курентзиса, "Бурю" Робера Лепажа, "Три сестры" Питера Штайна и послушать Светлану Лободу. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.
Утро
С 2:30 (13 мая) до 1:30 (14 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2012 года "Бури" Томаса Адеса по пьесе Шекспира. Постановка Робера Лепажа, дирижер Томас Адес. В ролях: Одри Луна, Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Алек Шрэдер, Алан Ок, Саймон Кинлисайд, Уильйм Берден, Тоби Спенс.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на "Новые приключения братца Кролика и братца Лиса" по мотивам сказок Джоэля Харриса. Постановка Владимира Миодушевского.
День
В 15:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится спектаклем "Финист ясный сокол" театра драмы имени Лермонтова из города Алма-Ата. Постановка Ирины Симоновой.
В 16:00 кинотеатр Электротеатра Станиславский представит фильм-спектакль "Наблюдатель" (1988) из архива Бориса Юхананова.
В 16:00 в Московском областном государственном ТЮЗе покажут видеозапись спектакля "Щелкунчик".
В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию "Русская народная игрушка" и мастер-класс "Носи платье, не складывай; терпи горе, не сказывай" о праздничных нарядах русских красавиц.
В 17:00 Пермский театр оперы и балета покажет запись 2016 года "Золушки" Сергея Прокофьева. Музыкальный руководитель постановки и дирижер Теодор Курентзис. Хореограф и автор либретто Алексей Мирошниченко.
В 17:00 Пермский Театр-Театр представит запись пластического спектакля "Любовь во множественном числе". Режиссеры Роман Каганович и Максим Пахомов. Автор сценарии Елисей Шепелев.
В 17:00 в Яндекс.Эфире начнется третья часть концерта "Весь Жванецкий". Режиссер-постановщик Александр Файфман, продюсер Леонид Парфенов.
Вечер
В 19:00 Александринский театр представит петербургскую драму "Двойник" Федора Достоевского. Переложение для театра Александра Завьялова и Валерия Фокина, сценография Александра Боровского, музыка Александра Бакши. Будет показана запись спектакля с первым составом исполнителей, в главных ролях: Виктор Гвоздицкий и Алексей Девотченко.
В 19:00 на платформе OKKO смотрите онлайн-концерт Светланы Лободы.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
В 19:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет "Ромео и Джульетту". Постановка Александра Морфова.
В 19:00 МХТ имени А.П. Чехова приглашает посмотреть спектакль "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого. Постановка Антона Яковлева. Премьера состоялась в 2008 году. В ролях: Михаил Пореченков, Алексей Агапов, Наташа Швец, Ксения Лаврова-Глинка, Сергей Шнырев, Виктор Кулюxин.
В 19:00 можно посмотреть на молодого Михаила Пореченкова в спектакле Театр имени Ленсовета "Король, дама, валет" по пьесе Александра Гетмана, основанной на одноименном романе Владимира Набокова. Режиссер Владислав Пази.
В 19:30 в берлинском театре "Шаубюне" покажут "Три сестры" Чехова. Постановка Питера Штайна. Спектакль транслируется на немецком языке без субтитров.
В 20:00 в "Русских сезонах" представят реконструкцию исторического “Концерта освобождения”, который дали после окончания войны в 1945 году в Монастыре святой Оттилии пережившие холокост евреи. В исполнении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева прозвучит Малер, Чайковский и Моцарт.
Дирижер Владимир Федосеев во время концерта
В 20:00 проект Stay at Home начнет экскурсию по дому-музею знаменитого фламандского мастера Питера Пауля Рубенса. Гидом выступит Бен ван Бенеден, директор Дома-музея художника в Антверпене. Трансляция будет сопровождаться английскими субтитрами.
В 21:00 Венская опера покажет запись 2016 года "Дона Паскуале" Гаэтано Доницетти, дирижер Эвелино Пидо.