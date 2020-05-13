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2020-05-13T12:01
https://ria.ru/20200513/1571343107.html
Невыученные уроки Украины. Как Саакашвили столкнул старую и новую родину
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РИА Новости

Невыученные уроки Украины. Как Саакашвили столкнул старую и новую родину

08:00 13.05.2020 (обновлено: 12:01 13.05.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМихаил Саакашвили во время интервью в своем доме
Михаил Саакашвили во время интервью в своем доме
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Михаил Саакашвили спровоцировал дипломатический скандал между Киевом и Тбилиси, заявив, что на посту главы украинского совета по реформам продолжит вмешиваться в дела своей родины. Сможет ли Михо выполнить обещания и улучшить ситуацию сразу в двух странах, разбиралось РИА Новости.

От "Грузинской мечты" к реальности

"Продукты на полках грузинских магазинов — с Украины. Гречка, мясо и молоко — украинского производства. Если Грузия исчезнет для Украины, на украинцах это не скажется. Если Украина исчезнет для Грузии, будут пустые прилавки, массовый голод и беды", — предрек малой родине Михаил Саакашвили, едва вступив в новую должность.
Бурная политическая карьера Саакашвили на Украине никогда не мешала ему вмешиваться в грузинскую внутриполитическую кухню. Наоборот, чем выше поднимался Михо в украинской иерархии власти, тем задиристее звучали его выпады в адрес правящей "Грузинской мечты".
В качестве советника Петра Порошенко он укорял Тбилиси за любые контакты с Москвой. Весной 2015-го его назначили губернатором Одесской области. Саакашвили продолжал указывать грузинским властям, как следует руководить страной. Лидера правящей партии олигарха Бидзину Иванишвили экс-президент обвинял в связях с Россией и предательстве национальных интересов. Что бы ни происходило в Грузии — выборы, протесты, кадровые перестановки в правительстве, — Михо тут же комментировал ситуацию и ругал официальный Тбилиси.
Нравоучения Саакашвили хоть и раздражали, но на политические процессы в стране особо не влияли. На парламентских выборах 2016-го и президентских 2018-го правящая "Грузинская мечта" Иванишвили сохранила лидерство. Оппозиционная партия сторонников Михо "Единое национальное движение" была в парламенте на вторых ролях.
В ЕНД очень рассчитывают, что приход бывшего лидера в команду Владимира Зеленского поможет им снова усилиться. Парламентские выборы не за горами, и агитация идет полным ходом.
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции в Тбилиси, организованной бывшей правящей в Грузии партией "Единое национальное движение"
Участники акции в Тбилиси, организованной бывшей правящей в Грузии партией Единое национальное движение
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции в Тбилиси, организованной бывшей правящей в Грузии партией "Единое национальное движение"

Антироссийское союзничество

Украину и Грузию объединяет многое. Обе страны претендуют на членство в Евросоюзе и НАТО, главной угрозой национальной безопасности считают Москву. Антироссийская риторика в нулевые годы подтолкнула Киев и Тбилиси к стратегическому партнерству. С 2017-го у них единая торговая зона.
Единственным раздражителем остается Саакашвили. Грузинские власти давно требуют от Киева экстрадировать его на родину, где бывшего президента обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий. Но украинцы все запросы игнорируют.
И теперь чаша терпения Тбилиси переполнилась. Грузинский МИД отозвал для консультаций посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе.
Реакция сторонников Саакашвили тоже не заставила себя ждать. Они упрекнули власти в том, что в период пандемии и экономического кризиса те на пустом месте спровоцировали дипломатический скандал с Киевом.
Ясность внес грузинский премьер-министр Георгий Гахария. "Мы не будем разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили на высокую должность, однако разработаем тактику защиты от его авантюр", — предупредил он.
Тем временем "Единое национальное движение" эксплуатирует "фактор Михо" по полной. В частности, обещают, что в случае победы на выборах через Саакашвили пролоббируют финансовую поддержку Запада.
"Грузинская мечта" указывает, что и без внешней помощи одолели коронавирус. В начале марта в стране закрыли границы и ввели чрезвычайное положение. С девяти вечера до шести утра действовал комендантский час.
В результате COVID-19 заболели всего 639 человек. Скончались одиннадцать. С 11 мая карантин отменяют. В Тбилиси заявили, что лучше всех в Европе справились с пандемией.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Без коалиции никуда

Но любой неверный шаг "Грузинской мечты" экс-президент готов обернуть в пользу ЕНД. Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что у Саакашвили все еще достаточно сторонников в Грузии.
"До коронавируса рейтинги правящей партии падали. Эффективная борьба с инфекцией переломила эту тенденцию. Сможет ли Иванишвили сохранить симпатии избирателей и получить большинство, зависит от способности властей справиться и с экономическим кризисом. Для этого понадобится помощь Запада, а Саакашвили с этим хорошо справлялся. Так что оппозиция не дремлет", — объясняет РИА Новости профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.
По его мнению, даже если сторонники бывшего президента придут к власти, самостоятельно сформировать кабмин они не смогут. "Высокая должность Михо на Украине добавляет популярности "Единому национальному движению". Оппозиция преподносит это как доказательство реформаторских талантов основателя партии. Но и при таком раскладе в случае победы на выборах им придется договариваться о коалиционном правительстве", — полагает эксперт.
Если же партия Саакашвили проиграет, то и "Грузинской мечте" Иванишвили придется вступать в коалицию. "Экономические последствия пандемии будут слишком тяжелыми для Грузии. Ни одна партия не справится с этим в одиночку", — уверен Шарашенидзе.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский

Играть только первую скрипку

Что касается перспектив Саакашвили на Украине, политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе сильно сомневается в его способности провести реформы.
"Политическая карьера экс-президента на Украине должна была послужить уроком для Зеленского. Михо не может быть на вторых ролях. Он делает что-то полезное, только если играет первую скрипку. Иначе — как в случае с Порошенко — конфликт неизбежен. Не убеждает Саакашвили и то, что в чужой стране он никогда не станет номером один. Причем конфликт с Зеленским, который рано или поздно произойдет, не остановит его. Он революционер, а не реформатор по своей сути", — рассуждает эксперт.
Новая должность на Украине усилит его популярность на родине. Но практической пользы от этого не будет.
"Михо — не столько политик, сколько инструмент пиара. Пока грузинской оппозиции выгоден его образ реформатора для повышения рейтингов, она будет его использовать. Но если "Единое национальное движение" снова придет к власти, вполне справится и без него", — подчеркивает Сихарулидзе.
Назначение Саакашвили на новую должность, по мнению эксперта, так или иначе нанесет удар по грузинско-украинским отношениям. Впрочем, самого Михо это волнует меньше всего. Удивляет только одно: почему Зеленский до сих пор не понял, что нового главу совета по реформам личная власть всегда интересовала больше, чем любые реформы.
© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Вид на Тбилиси
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Петр ПорошенкоЕдиное национальное движениеНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиМоскваЕвропаГрузияУкраинаВ мире
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