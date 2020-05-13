Стюард рассказал, чему их обучают для работы на борту самолета

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бортпроводник рассказал, чему их обучают перед полетами, Бортпроводник рассказал, чему их обучают перед полетами, сообщает Express.

Обслуживание пассажиров – важный, но не самый главный навык, рассказал Отис Дублин, член экипажа крупной британской авиакомпании.

Программа подготовки стюардов перед первым полетом занимает пять недель, в течение которых они изучают правила техники безопасности и схему действий в аварийной ситуации.

Кроме того, хотя пассажиры могут этого и не знать, бортпроводники умеют оказывать первую медицинскую помощь. "Нас учат оказывать помощь при потери сознания, сердечном приступе и даже при родах", — говорит Отис.

Экипаж умеет обращаться с несложным медицинским оборудованием, например, снять показания электрокардиограммы, передать данные врачам на земле и продолжить действовать под их руководством.

"Также у нас были тренировки в бассейне, где мы учились спасать людей из воды и сажать их на плот", — объясняет Отис. Кроме того, стюарды умеют обращаться с кислородным баллоном, огнетушителем, могут найти в салоне необходимое оборудование даже в темноте, наощуп.