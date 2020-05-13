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Туризм
2020-05-13T01:01
https://ria.ru/20200513/1571335241.html
Стюард рассказал, чему их обучают для работы на борту самолета
https://cdn24.img.ria.ru/images/155124/68/1551246862_0:35:1999:1159_1036x0_80_0_0_a1b9e78e76b943c7d5d69749629a54ea.jpg
РИА Новости

Стюард рассказал, чему их обучают для работы на борту самолета

01:01 13.05.2020
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© Depositphotos / lucidwatersБортпроводники во время предполетного инструктажа
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
© Depositphotos / lucidwaters
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бортпроводник рассказал, чему их обучают перед полетами, сообщает Express.
Обслуживание пассажиров – важный, но не самый главный навык, рассказал Отис Дублин, член экипажа крупной британской авиакомпании.
Программа подготовки стюардов перед первым полетом занимает пять недель, в течение которых они изучают правила техники безопасности и схему действий в аварийной ситуации.
Кроме того, хотя пассажиры могут этого и не знать, бортпроводники умеют оказывать первую медицинскую помощь. "Нас учат оказывать помощь при потери сознания, сердечном приступе и даже при родах", — говорит Отис.
Экипаж умеет обращаться с несложным медицинским оборудованием, например, снять показания электрокардиограммы, передать данные врачам на земле и продолжить действовать под их руководством.
"Также у нас были тренировки в бассейне, где мы учились спасать людей из воды и сажать их на плот", — объясняет Отис. Кроме того, стюарды умеют обращаться с кислородным баллоном, огнетушителем, могут найти в салоне необходимое оборудование даже в темноте, наощуп.
Чтобы получить разрешение на работу, процент правильно и быстро исполненных заданий должен быть выше 88.
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