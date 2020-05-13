Книга рекордов Гиннесса назвала самого пожилого геймера в мире

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым пожилым геймером в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори, Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым пожилым геймером в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори, сообщили на сайте издания.

Рекордсменка начала играть 39 лет назад, примерно в 1981 года. Она заинтересовалась этим, когда увидела детей, которых было не оторвать от приставок и джойстиков. Опытным геймером рекордсменка стала не сразу. Сначала Хамако Мори часто проигрывала.

YouTube-канале "Gamer grandma". На него подписаны 187 тысяч пользователей, которые оставляют под ее стримами множество положительных комментариев. Но со временем освоила ходы и маневры и сейчас рассказывает о том, как проходить миссии и уничтожать врагов на своем"Gamer grandma". На него подписаны 187 тысяч пользователей, которые оставляют под ее стримами множество положительных комментариев.

Несмотря на преклонный возраст и миловидность, Хамако Мори предпочитает играть в жесткие шутеры вроде "Call of duty: Modern warfare" или гонки "на выживание", такие как "GTA 5".

"Когда погружаюсь в эти игры, то прям не могу оторваться. Это так весело", — прокомментировала она.

Японка рассказала, что играет по семь — восемь часов в день, но не считает такое занятие напрасной тратой времени.