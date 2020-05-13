Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Развязанная Саудовской Аравией ценовая война на сырьевом рынке нанесла тяжелый удар по экономике самого королевства. Правительство вынуждено пойти на непопулярные меры — трехкратное повышение НДС, отказ от выплаты прожиточного минимума. Аналитики предупреждают: финансово-экономический кризис может обернуться политическими потрясениями.

Хроника нефтяной войны

Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.

Напомним, после того как на мартовском заседании ОПЕК+ Россия отказалась выполнить ультимативное требование Эр-Рияда о резком сокращении добычи, саудиты пообещали залить мир дешевой нефтью.

Компания Saudi Aramco снизила стоимость нефти для США на семь долларов за баррель, для Северной Европы — на восемь, Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть.

Эр-Рияд перешел к "политике максимальной добычи": правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть: с 9,7 до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Одновременно саудиты жестко демпинговали на европейском рынке, стремясь подорвать позиции России: предлагали сырье на 10,25 доллара ниже биржевых котировок сорта Brent.

Нефть обрушилась с 51 доллара в феврале до 32-х в марте и до 27-ми — в апреле.

В начале апреля новое соглашение ОПЕК+ все же заключили — о сокращении добычи с 1 мая. Но саудиты лишь усилили демпинг, чтобы потеснить российских поставщиков, — предложили европейским потребителям беспрецедентную отсрочку платежей на 90 дней.

Эксперты неоднократно предупреждали, что для Саудовской Аравии с госбюджетом, сверстанным из расчета 80 долларов за баррель, демпинг — экономическое самоубийство. Однако в Эр-Рияде больше думали, как наказать Россию, отвергшую ультиматум. Министр финансов королевства Мохаммед аль-Джадаан на прошлой неделе рассказал, к чему привела такая политика.

"Мы переживаем серьезный кризис, какого не видели ни разу в современной истории, — признался он. — Проблемы на нефтяном рынке привели к сокращению доходов и такому давлению на государственные финансы, что с этим трудно справиться без ущерба макроэкономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Эр-Рияд рекордными темпами тратит золотовалютные резервы, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты — рияла. Только в марте ЗВР страны сократились на 27 миллиардов долларов — максимум за все двадцать лет статистики.

Сейчас у королевства 464 миллиарда — минимум с 2011-го, сообщает AlJazeera. Апрель наверняка побьет мартовский антирекорд, указывают эксперты.

"Нам необходимы болезненные меры по поддержанию ненефтяных доходов", — констатировал аль-Джадаан, добавив, что правительственные расходы придется урезать "очень сильно".

В частности, с 1 июня саудовский Минфин запускает программу оптимизации госфинансов почти на 30 миллиардов долларов, предусматривающую отмену выплат прожиточного минимума малоимущим и повышение НДС втрое — с пяти до 15 процентов.

В долгах, как в шелках

Выступление Мохаммеда аль-Джадаана шокировало инвесторов. Акции Saudi Aramco за один день обвалились на 5,2 процента, главные банки страны — Al Rajhi Bank, Национальный коммерческий банк и Saudi British Bank, подешевели на 6,7 процента. Еще более сотни акций саудовских компаний потеряли от 9,5 процента до десяти процентов.

Сокращение госрасходов смягчит финансовый кризис, но не спасет бюджет, уверены эксперты. Эр-Рияду придется все глубже залезать в долги.

"Ситуация для Саудовской Аравии критическая, — считает главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик. — Давление на бюджет продолжит усиливаться во втором квартале, поскольку к низким ценам на нефть добавится сокращение добычи".

В этом году Саудовская Аравия уже дважды выходила на международный рынок заимствований, разместив евробонды на 19 миллиардов долларов. В том числе бумаги со сроком погашения 40 лет — самые длинные из когда-либо выпущенных в долларах заемщиком из региона Персидского залива.

По прогнозу агентства Moody’s, Эр-Рияд нарастит долговое бремя до 30 процентов ВВП, специалисты говорят и о гораздо больших значениях. Однако главный ущерб королевства от нефтяной войны не связан с финансами.

"Ценовая война Саудовской Аравии с Россией выявила критическую зависимость экономики страны от ситуации на сырьевом рынке, а снижение нефтяных доходов означает меньшую способность инвестировать в несырьевые отрасли, — отмечает американский аналитик Тайлер Дерден. — В условиях сокращения экспорта и слабых надежд на восстановление цен шансы Эр-Рияда слезть с нефтяной иглы минимальны".

Одна из жертв оптимизации госрасходов — саудовская программа развития высоких технологий Vision 2030, в частности проект NEOM — строительство с нуля в северо-западной провинции Табук "мегаполиса будущего" с умными домами, летающими такси и роботами-горничными. Предполагалось, что в этом городе стоимостью 500 миллиардов долларов к 2030 году будет жить миллион человек.

Финансовый кризис и сворачивание программы Vision 2030 резко ослабляют политические позиции наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который провозгласил курс на диверсификацию национальной экономики.