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2020-05-13T10:35
https://ria.ru/20200513/1571328170.html
Кибербуллинг: что делать, если вас достают в интернете
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РИА Новости

Кибербуллинг: что делать, если вас достают в интернете

08:00 13.05.2020 (обновлено: 10:35 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧеснокДевушка печатает на ноутбуке
Девушка печатает на ноутбуке
© РИА Новости / Екатерина Чеснок
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Что такое кибербуллинг, кто чаще всего становится жертвой травли, как быть, если вас достали в интернете — эти и другие вопросы сетевого насилия рассмотрела клинический психолог Марина Солдатенкова в ходе вебинара Института дополнительного профессионального образования сотрудников социальной сферы.
Сам термин "кибербуллинг" психологи, по словам Солдатенковой, начали применять во второй половине 90-х годов прошлого века, когда пользователи интернета столкнулись с травлей в Сети. Сегодня законодательства некоторых западных стран предусматривают уголовную ответственность за кибербуллинг. Например, в Германии взрослому может грозить до десяти лет тюрьмы, подростку — до пяти лет или наказание в виде принудительных работ.
Кибербуллинг — больше чем просто конфликт, где стороны обмениваются мнениями по важной для них теме, считает эксперт. В случае кибертравли всегда есть жертва и агрессор — буллер, а также его окружение. Насилие развивается циклично и периодично, иногда ежедневно, иногда в течение долго времени.
Среди характерных признаков кибербуллинга психолог назвала круглосуточное вмешательство в личную жизнь, постоянные комментарии в соцсетях жертвы, высказывания, которые заводят, раздражают и провоцируют, наличие большой аудитории у буллера.
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"Каналами для распространения травли могут быть и почта, и соцсети, и видеосервисы. А сам кибербуллинг имеет массу оттенков — от иногда безобидного троллинга (высмеивания) до агрессивного уничижительного хейтинга", — говорит Солдатенкова.
Часто жертвами нападок в интернете становятся дети, и как раз они обычно боятся рассказать о травле близким. Психолог приводит статистику: только каждый пятый родитель бывает осведомленным о кибербуллинге (21 процент), а более половины уверены, что их ребенок никогда не сталкивался с подобным риском (61 процент).
"Если вы замечаете, что ребенок начал странно себя вести, что личные вещи его стали пропадать, а друзей у него все меньше, — это повод для беспокойства. Если факт травли становится очевидным, то самое неэффективное — это запрещать использование мобильных телефонов и интернета. Проблема заключается не в самой технологии. Не мобильный телефон, не интернет являются проблемой, а их безответственное и невнимательное использование", — говорит эксперт.
Для того чтобы справиться с травлей ребенка в Сети, эксперт советует принять следующие меры. Во-первых, необходимо разобраться, на какой площадке его достают, например во "ВКонтакте", инстаграме или других, и сообщить о произошедшем представителям социальной сети.
Марина Солдатенкова также рекомендует обратиться к руководству школы, если обидчик вашего ребенка учится там же.
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"Если это не помогает, возможно, есть смысл обратиться в полицию. Попытки выяснить отношения с обидчиками самостоятельно чаще всего бесполезны и могут даже ухудшить ситуацию", — говорит психолог.
Также необходимо сохранить доказательства: не удаляйте буллинговые электронные письма или сообщения. Важно помочь ребенку изменить настройки его профиля в социальных сетях, а также просто поддержать его.
Солдатенкова напомнила, что в Москве действует служба психологической помощи населению, куда можно обратиться по телефону 8 (499) 173-09-09, а также по единому общероссийскому телефону доверия 8 (800) 200-01-22. Кроме того, существует бесплатная служба телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета "Дети онлайн": 8 (800) 250-00-15.
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