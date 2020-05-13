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Культура
2020-05-13T12:19
https://ria.ru/20200513/1571321198.html
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 со 109-ой попытки
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РИА Новости

Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 со 109-ой попытки

01:54 13.05.2020 (обновлено: 12:19 13.05.2020)
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американская певица Ники Минаж более десяти лет ждала, чтобы какая-нибудь композиция, которую она исполняет, вновь оказалась на первом месте в престижном музыкальном чарте Billboard Hot 100, сообщает Billboard.
По информации издания, такого результата она смогла достичь только с помощью участия в записи ремикса на танцевальный трек "Say so" певицы Doja Cat (первоначальная версия песни входит в альбом 2019 года "Hot pink". — Прим.ред.). На этой неделе исполнительницы поднялись с этим вариантом с шестой позиции на первую.
"Не могу подобрать слова, чтобы сказать, насколько я благодарна вам, ребята, за то, что на прошлой неделе вы так усердно поддерживали эту работу, чтобы помочь нам войти в историю", — написала Минаж в инстаграме.
Рэперше удалось возглавить рейтинг со 109-й попытки (именно столько треков она выпустила за этот период). До того она была первой в Billboard Hot 100 в 2010 году, когда спела композицию "Knockout" вместе с рэпером Лилом Уэйном.
После этого Ники Минаж несколько раз была близка к тому, чтобы занять эту позицию. В 2011 году трек "Super bass" поднялся на третье место. В 2012 песня "Starships" попала на пятую строчку. Ближе всех к первенству был хит 2014 года "Anaconda", который достиг второго места.
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