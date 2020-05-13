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Культура
2020-05-13T05:32
https://ria.ru/20200513/1571319037.html
Идрис Эльба записал песню о душевном здоровье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571319596_0:128:2830:1720_1036x0_80_0_0_d5572f4a593da5f2964e3f3814c71ed9.jpg
РИА Новости

Идрис Эльба записал песню о душевном здоровье

05:32 13.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийский актер и режиссер Идрис Эльба
Английский актер и режиссер Идрис Эльба
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Американский актер Идрис Эльба принял участие в записи новой песни “Kings” певца и автора текстов Kosine, сообщает NME.
Эльба в треке произносит небольшую речь.
Сам актер объяснил в своем посте в инстаграме: "Эта песня о душевном равновесии и духовном росте. Нам нужно держаться подальше от теорий заговора, потому что они порождены страхом и незнанием, двумя факторами, которые подрывают наше ментальное здоровье".
Kosine заявил, что: "Как музыкант я пытаюсь обеспечить аудио лечение, чтобы улучшить психическое состояние общества".
Часть вырученных средств пойдет фонду MusiCares’ COVID-19.
В марте стало известно, что Идрис Эльба заразился коронавирусом. Он уже выздоровел.
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КультураКоронавирус COVID-19Идрис ЭльбаМузыкаНовости культуры
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