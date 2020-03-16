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2020-03-16T22:02+0300
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Британский актер Идрис Эльба сообщил, что заразился коронавирусом
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РИА Новости

Британский актер Идрис Эльба сообщил, что заразился коронавирусом

22:02 16.03.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloБританский актёр Идрис Эльба
Британский актёр Идрис Эльба
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британский актер Идрис Эльба сообщил, что сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, в настоящее время находится в изоляции, хотя симптомов болезни пока нет.
"Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичны". - написал Эльба в Twitter.
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Актер пообещал держать поклонников в курсе своего состояния.
"Никакой паники", - подчеркнул он.
Идрис Эльба родился в Лондоне 6 сентября 1972 года. Он наиболее известен по ролям в таких фильмах как "28 недель спустя" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Мальчики-налётчики" (2010), а также в трилогии "Тор" (2011, 2013, 2017) и других кинолентах. В 2018 году Эльба признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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