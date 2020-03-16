Британский актер Идрис Эльба сообщил, что заразился коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британский актер Британский актер Идрис Эльба сообщил, что сдал тест на коронавирус , который оказался положительным, в настоящее время находится в изоляции, хотя симптомов болезни пока нет.

"Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичны". - написал Эльба в Twitter.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Актер пообещал держать поклонников в курсе своего состояния.

"Никакой паники", - подчеркнул он.

Идрис Эльба родился в Лондоне 6 сентября 1972 года. Он наиболее известен по ролям в таких фильмах как "28 недель спустя" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Мальчики-налётчики" (2010), а также в трилогии "Тор" (2011, 2013, 2017) и других кинолентах. В 2018 году Эльба признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.